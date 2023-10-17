Ольга Мартыновская воспитывает дочь Веру, которую родила в 2016 году.

Отцом девочки является бывший муж Ольги Мартыновской – Иван Кобец.

На своей свадьбе Ольга Мартыновская была уже беременна.

«В 15-м году, мне 26-й год ушел, когда я вышла замуж. И у меня было какое-то инстинктивное, звериное чувство и желание рожать. Все, я готова и это нужно сейчас. Какая-то самка проснулась во мне, которая хотела продолжаться. Это был такой момент, как головокружение» , - вспоминает Ольга Мартыновская в интервью Алине Доротюк о желании создать семью, родить ребенка.

Рассказывая о знакомстве с Иваном, Ольга Мартыновская пояснила, что это произошло в заведении, где они тогда работали.

«Собирали команду для открытия топового в то время заведения в центре Киева на Бессарабке. Оно не долго просуществовало, менее двух лет, но было такой экстравагантный дизайн и маркетинг очень классный. И кухня была новаторской. И я была сушефом, а Ваня был барменом, баристой. Он варил вкусный кофе и плюс вечером делал коктейли» , – рассказала Мартыновская о своем знакомстве с бывшим мужем.

Ольга Мартыновская рассказала, что рабочие смены на кухне продолжаются по 12-16 часов, выходных может не быть, поэтому еще где-то пойти, потусить и с кем познакомиться просто нет времени. Поэтому люди, работающие в ресторанах и кафе, официанты, администраторы и повара создают семьи, по сути, на работе.

«Меня еще учил первый шеф, я помню: «Оля, если ты хочешь быть счастлива в семейной жизни, ты должна найти кого-то из той же сферы, потому что никто другой не поймет тебя. Никогда! Не разделит с тобой эту страсть и эту физическую и эмоциональную отдачу туда, в работу чужим людям, а не в семью, как человек, который в этом же котле варится». Поэтому у меня была такая галочка: ага, надо присматриваться» , - рассказывает Ольга Мартыновская, как и почему выбрала своим мужем именно Ивана.

На момент знакомства со своим будущим мужем Мартыновская была одинока. Вся ее жизнь была посвящена карьере.

«Я была долгое время одинока, в этих своих "Мастер Шеф", учеба, карьера. Надо много работать и отношений у меня никаких не было. И я с голодухи, честно говоря. Так оно и есть. И я как-то легко влюбилась» , - призналась Ольга Мартыновская.

Ольга Мартыновская отмечает, что она сразу видела, что они очень разные люди. И никогда не верила, что "плюс" и "минус" могут сойтись.

"Нет, люди должны смотреть в одном направлении и быть во многих вещах схожими, с общими интересами. Но, будучи еще тогда не мудрой женщиной, я совершенно была уверена, что со мной он изменится. Щас мы его притрем, причешим и все будет нормально. Все изменится! Я его направлю на истинный путь, так сказать, надо брать!», – вспоминает Ольга Мартыновская себя в тот период.

С момента знакомства до свадьбы Ольги Мартыновской и Ивана прошел год. Но этот брак не был счастливым и очень быстро распался.

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