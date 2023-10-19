Звезда «Мастер Шеф» Ольга Мартыновская, известная и как победительница кулинарного проекта и потом как судья, была замужем, но семейного счастья не получилось.

Ольга Мартыновская призналась, что они с мужем Иваном, который на тот момент был баристой, с самого начала были разными.

Мартыновская думала, что в браке с ней мужчина изменится, но со временем поняла, что этого не будет. Более того, теперь Ольга Мартыновская уверена, что не нужно связывать свою жизнь с человеком, который смотрит в другую сторону и требовать от него быть другим.

«Он ленивенький. Я всегда думала, что он за мной, в моем ритме подстроится, а он говорит: "А почему ты считаешь, что я должен под тебя подстраиваться? Почему ты не рассматриваешь вариант подстроиться под меня?", – вспоминает Ольга Мартыновская свой брак.

К моменту свадьбы Ольга Мартыновская уже была беременной. Этот период судья «Мастер Шеф» вспоминает, как счастливый.

"Вот этот момент после свадьбы, моя беременность, я продолжала работать и была фуд-продюсером на Мастер Шеф, плюс какие-то халтурки, книгу Эктору помогала, подрабатывала в кафе. Ваня, кстати, работал в ресторане Ярославского. И носил мне яблоки, бананы. И нам было комфортно действительно жить. И мы эту беременность очень комфортно прожили, но я не думала, что когда ребенок родится, все только начнется. И вот с рождением ребенка все пошло не так», – рассказала Ольга Мартыновская в интервью Алине Доротюк.

По словам Мартыновской, к трудностям они оказались не готовы. Ситуацию усугубляли плохие отношения между мужем Мартыновской и ее мамой.

«Они не дружили. Ваня мог обидеть мою маму и мама могла плакать, обижаться на него и говорить, что он недостоин для меня мужчина. Она сожалела, что мы вместе. Она приезжала мне помочь, я боялась, что я не справляюсь. Ваня не очень хоботился» , - рассказала Мартыновская.

На тот момент воспользоваться услугами няни молодые супруги позволить себе не могли.

«Помогала мама, но я старалась минимизировать их встречи. Ваня говорил: "Тогда сиди дома, не ходи на работу и няньч ребенка" . А я говорю: «А как мы на твои 10 или 11 тысяч жить будем?». А он говорит: "Экономить надо", а у меня мысль, что просто нужно больше зарабатывать. У меня такая логика» , - рассказала Мартыновская.

По словам звезды "Мастер Шеф", ее муж боялся нового и сложного. Он не хотел новых вызовов для себя и не поддерживал жену в ее амбициях.

«А я боялась в этих памперсах провалиться и застрять. Я хочу идти дальше…» , – говорит Ольга Мартыновская.

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