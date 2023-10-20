Ольга Мартыновская рассказала, что инициатива по разводу исходила от нее, пишет Politeka.net.

«Ушла я, инициатором была я. Это не было в момент, у меня это накапливалось. Отношение ко мне, отсутствие его инициативы в плане реализации на работе и поиска заработка достаточного для нашей семьи» , - рассказала Мартыновская в интервью Алине Доротюк.

По словам Мартыновской они с Иваном, который был баристой, с самого начала были разными людьми, но она тешила себя мыслью, что он изменится. В конце концов, она поняла, что это невозможно, а людей менять под себя нельзя – лучше вообще не связывать с ними свою жизнь.

«Это то состояние, когда ты прочитал книгу, закрыл и все, а продолжения нет. Второй том никто не собирается писать, а первый ты уже выучил наизусть. Ты знаешь весь словарный запас человека, все его шутки, все умения и вам не о чем уж говорить. Потому что человек стал неинтересен. И для меня это было основой, я перестала любить» , - рассказала Мартыновская, почему ее брак был очень коротким.

По словам Мартыновской, человеку должно быть интересно и с партнером, и с самим собой. И очень важно расти, добавлять что-то, чтобы этот интерес сохранить.

Ольга Мартыновская уверяет, что измен в их браке не было, и она мужа не обманывала. Но у Ивана другое мнение.

«Мой бывший муж себе что-то накрутил, чтобы оправдать то, что у нас не сложилось… Мы, он и я, не приложили усилия, чтобы влюбленность переросла в любовь, уважение, в классные отношения. Мы не приложили просто усилия от отсутствия опыта. Так он придумал себе историю, которую мне еще говорит: «Вот, когда Вера вырастет, я ей все расскажу. Из-за тебя семья развалилась, Верочка осталась без отца. А ты пошла с кем-то гулять, влюбилась». А я по своей совести живу абсолютно спокойно, потому что я не изменяла» , - говорит Ольга Мартыновская.

От прежнего брака у Ольги Мартыновской есть дочь Вера.

Последние новости Украины:

Ольга Мартыновская рассказала, действительно ли Владимир Ярославский причастен к ее разводу.

Судья "Мастер Шеф" Мартыновская дала рецепт яблочного пирога.

Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал необычный рецепт дерунов с сыром и рыбой.