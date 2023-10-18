Оля Полякова розповіла про свій похід до Лондонського прайду, але нарвалася на критику.

Співачка Оля Полякова розповіла про свій похід на Лондонський прайд, через що нарвалася на критику. Зірка опублікувала відео у своєму Інстаграмі разом із представництвом "Прайд Україна".

"Хочемо ще раз подякувати Олі Поляковій за участь з нами у цьому Прайді в Лондоні та за її незмінну позицію. Разом ми очолили першу, головну колону найбільший Прайд світу, який цього року пройшов під українськими прапорами, та змогли об'єднати дуже різних українців навколо єдиного та найважливішого сьогодні питання - України", - було зазначено у публікації.

Українці почали активно обговорювати участь Олі у прайді, висловившись у коментарях:

"Покажіть це Олегу Скрипці, Не можу його тягнути він мене забанив за його осуд))",

"Це вже пішли козирі, для відбілювання репутації Полякової після скандалу з весіллям?",

"Ахахаха, відбілюють Полякову після кринжу з весіллям. Для чого приплітати ЛГБТ, нехай сама відповідає за свої вчинки",

"Запитайте про весілля",

"Ну так, Полякова на весіллі натанцювала, настрибалась на крові ((((( сором, сором, гидко(((",

"Про що ви взагалі кажете? яка позиція ??? у вас у обох позиція $$$$ ,або ви думаєте навколо дурні одні сліпі? нудно вже слухати від таких про патріотизм якийсь".

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