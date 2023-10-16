Популярная украинская певица Оля Полякова после массовой критики и серьезного скандала неловко оправдалась за свое выступление.

Недавно в сети стало широко известным видео, демонстрирующее роскошную свадьбу бывшего прокурора и его жены. Ведущим свадьбы был известный шоумен Григорий Решетник, а развлекательную программу для гостей предоставили известные украинские артисты, среди которых была и Ольга Полякова.

Их выступления обходились довольно дорого, а Ольга Полякова, судя по всему, запросила впечатляющую сумму в размере $25 тысяч долларов.

Возмущенные данным фактом украинцы призвали других бойкотировать артистов, развлекающих "элиту". Одна из девушек утверждает, что не следует поддерживать этих исполнителей, поскольку они, по её мнению, этого не заслуживают. Полякова в свою очередь решила дать комментарий, возмутившись тому, что украинцы недовольны, хоть она и будет «продолжать плясать и петь, когда другие не могут».

В сети принялись реагировать на услышанное от Поляковой:

«Совесть замучила???; Я просила тоже о помощи, но никто даже внимания не обратил, да еще и комментарий удалили; Не надо рассказывать людям тем, у которых даже дома такого не будет в его жизни. А то что вы веселитесь – это факт;

Проблема не в том, что вы пели, а в том где и при каких обстоятельствах… ,а стыдно обычным людям; Почему вы присутствующих в зале не спросили, не стыдно ли им скакать в то время, как мы хороним родных?; Деньги! И не надо прикрываться добрыми делами», - возмутились под постом Поляковой.

Последние новости Украины:

Напомним, Полякова засветила условия в поезде, в котором уехала из Украины

Также Politeka сообщала, что Полякова ездит на роскошном авто с кроватью и холодильником

А еще Politeka писала, что Оля Полякова честно призналась, за кого дочь хочет выйти замуж