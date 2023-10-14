Популярная украинская певица Оля Полякова рассказала об изменах и поделилась, как можно это пережить.

В новом выпуске YouTube-шоу "Дорослі дівчата", опубликованном несколько дней назад, украинская певица Оля Полякова выразила свое мнение относительно того, как женщины могут пережить измену своего супруга. Полякова поделилась Ефросининой относительно данного непростого вопроса.

Полякова отметила, что восприятие измены может сильно различаться. Общепринято считать измену предательством и чрезвычайно тяжелым нарушением, но она подчеркнула, что существуют женщины, способные принять и простить измену. По ее мнению, в будущем отношение к изменам будет меняться, так как все больше людей становятся более толерантными и смотрят на ситуацию более широко.

Полякова подчеркнула важность ориентирования на собственные чувства и способность прощения. Если оба партнера стремятся сохранить отношения и прощение возможно, то они должны сами принимать решение, способны ли они преодолеть этот момент.

"Ориентироваться надо на себя и свою способность это простить. Если это возможно и каждый из партнеров не хочет разрывать отношения, то надо смотреть, можете это простить или нет. Вы можете развестись с мужем и начать жизнь с начала. У вас есть на это силы. Это абсолютно точно. И некоторые могут пережить выбор остаться в семье" - поделилась Полякова.

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