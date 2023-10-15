Певица Оля Полякова удивила своих фанатов, демонстрируя состояние своей руки после инъекции. Недавно артистка оказалась в больнице прямо перед выходом на сцену из-за неожиданного плохого самочувствия, и ей потребовалась внутривенная капельница.

Однако после процедуры у Поляковой сильно опухла рука, на месте укола появились синяки и уплотнение. Певица поделилась удивительными фотографиями этой руки в Instagram.

"Вот такое происшествие случилось со мной на прошлой неделе из-за неудачной внутривенной инъекции", — рассказала Полякова.

После она отправилась во Львов, где также получила медицинскую помощь для облегчения ситуации. Как поделилась певица, отек был устранен, и теперь она чувствует себя лучше, хотя кадры и напугали поклонников.

В новом выпуске YouTube-шоу "Дорослі дівчата", опубликованном несколько дней назад, украинская певица Оля Полякова выразила свое мнение относительно того, как женщины могут пережить измену своего супруга. Полякова поделилась Ефросининой относительно данного непростого вопроса.

Полякова отметила, что восприятие измены может сильно различаться. Общепринято считать измену предательством и чрезвычайно тяжелым нарушением, но она подчеркнула, что существуют женщины, способные принять и простить измену.

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