Оля Полякова рассказала о своем походе на Лондонский прайд, но нарвалась на критику.

Певица Оля Полякова рассказала о своем походе на Лондонский прайд, из-за чего нарвалась на критику. Звезда опубликовала видео в своем Инстаграм вместе с представительством "Прайд Украина".

"Хотим еще раз поблагодарить Олю Полякову за участие с нами в этом Прайде в Лондоне и за ее неизменную позицию. Вместе мы возглавили первую, главную колонну самый большой Прайд мира, который в этом году прошел под украинскими флагами, и смогли объединить очень разных украинцев вокруг единственного и важнейшего сегодня вопроса - Украины", - было отмечено в публикации.

Украинцы начали активно обсуждать участие Оли в прайде, высказавшись в комментариях:

"Покажите это Олегу Скрипке, Не могу его тянуть он меня забанил за его осуждение))",

"Это уже пошли козыри, для отбеливания репутации Поляковой, после скандала со свадьбой?",

"Ахахаха, отбеливают Полякову после кринжа со свадьбой. Для чего приплетать ЛГБТ, пусть сама отвечает за свои поступки",

"Спросите о свадьбе",

"Ну да, Полякова на свадьбе натанцевала, напрыгалась на крови((((( стыд, стыд, противно(((",

"О чем вы вообще говорите ?какая позиция ???у вас у обоих позиция $$$$ ,или вы думаете вокруг дураки одни слепые? тошно уже слушать от таких про патриотизм какой то".

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