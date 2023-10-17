Співачка Надя Дорофєєва розповіла, за що їй соромно перед батьками. Зірка поділилася своєю розповіддю під час інтерв'ю на "Люкс ФМ".

"Ми все життя в дуже хороших стосунках, дуже дружили і один раз я прогуляла школу. Я надто була гарною дівчинкою і знаєш що я робила? Я вдома сиділа в маминій кімнаті, говорила по телефону і сказала: "Привіт, Лідо, а що там у школі було?". І ось так мене легко спалили", - сказала Надя Дорофєєва.

Зірка додала, що тоді мама не лаяла її. Вона тільки її покликала до себе і чесно запитала, чи була та у школі, а коли Надя зізналася, то конфлікт був загладжений. Таким чином Дорофєєва зрозуміла, що ніколи не можна брехати.

Також співачка розповіла, що їй дуже соромно за дуже старі інтерв'ю, коли вона тільки-но розпочинала кар'єру. Вона там себе сильно дратувала, бо себе сильно активно поводила під час бесіди. Все через те, що Надя дуже емоційна і під час інтерв'ю це позначається. Після цього зірка зрозуміла, що треба заспокоювати перед інтерв'ю, щоб такого більше не відбувалося і тепер їй цікаво, як зараз вона виглядає під час бесіди з журналістами.

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