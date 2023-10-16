Первый полуфинал "Голос країни" уже позади, но его результаты ожидаемо устроили не всех.

Первые финалисты «Голос країни» в командах Нади Дорофеевой, Артема Пивоварова, Ивана Клименко и Юлии Саниной определились, пишет Politeka.net.

В этот раз правила на «Голос країни» были изменены и участники соревновались между собой, а победителя кросс-батлов выбирали зрители в зале.

По итогам первого полуфинала "Голос країни" за победу в 13-м сезоне будут соревноваться Роман Панченко, Владислав Пелых, Михаил Панчишин, Анастасия Чабан. В следующем эфире "Голос країни", который состоится 22 октября, определятся последние участники прямого эфира.

Но чем ближе к финалу Голос країни, тем больше эмоций среди зрителей. Исключением не стал и первый полуфинал. Некоторым зрителям не понравились его результаты. Так, многие болели за Влада Шерифа и выражают недовольство, что в финал прошла Анастасия.

«Выступление Влада было самым сильным за весь эфир, очень несправедливо победа досталась Стасе. Вообще не понимаю, как такое возможно. Совершенно не было сомнений в том, кто фаворит в этой паре»,

«Победа в батлах должна была быть Влада, «Голос країни» жаль, что так несправедливо у вас»,

«Все логично и в то же время не справедливо… потому что победила манипуляция войной, а не голос в этом выпуске. Нет, не в этом выпуске, а вообще. Обидно",

«Та Чабан так нервничает ну не умеет она петь, а тот ее крик как курицы...»,

«Какая Стася, я в шоке! Влад невероятно спел»,

«Впервые ни за кого не болею. Все, кто спел до мурашек не прошли, а в финал попали и те, кто сегодня очень лажал. Ну приколисты. Болею за музыку и за голос, а не за историю» , - обсуждают результаты первого полуфинала «Голос країни» зрители.

Последние новости Украины:

Финал "Голос країни" будет другим: когда и по каким правилам.

Команда Артема Пивоварова попала в скандал на "Голос країни" из-за песни.

Боец ВСУ на "Голос страны" честно высказался, что думает о Надежде Дорофеевой.