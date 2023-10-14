В новом этапе «Голос країни» участники будут соревноваться за право попасть в самый желанный эфир – финальный.

За билет в финале участники «Голос страны» будут соревноваться в формате «крос-батлов», пишет Politeka.net.

Обновленный формат полуфинала "Голос країни" пройдет по новым правилам.

Теперь участники «Голос країни» из разных команд будут соревноваться между собой. По правилам «крос-батлов», в прямой эфир может пройти разное количество участников из каждой команды.

Уже известно, что Надя Дорофеева вызовет на батл Ивана Клименко. А первым на сцену выйдет Роман Панченко, который споет песню «Formidable» любимого певца своей наставницы Stromae.

Оппоненткой участника из команды Дорофеевой станет временно проживающая в Торонто вокалистка Лиза Шафорост. Участница "Голос країни" исполнит песню группы Thirty Seconds to Mars.

Дорофеева решила усилить интригу и раскрыть немного больше подробностей о новом эфире «Голос країни»:

"Скажу по-секрету, что за три дня до нового этапа мы поменяли Роману песню. Песня моего любимого исполнителя Stromae позвучит в новом звучании".

Далее на батл Юлию Санину вызовет продюсер Иван Клименко. Но подробностей о нем, кто выйдет на сцену и какие песни зазвучат, пока неизвестно.

«Что-то очень ожидаемое!»,

«Ух, что это будет. Очень интересно и еще горячее, чем даже на батлах. Жду с нетерпением!»,

«Капец тому, кто будет петь с тем блоггером миллионником. Там такой визг стоял, когда он пел, что решение зала очевидно»,

«Будет пожар»,

«Ждем зарубу команды Пивоварова», - комментируют зрители «Голос країни» будущий эфир.

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