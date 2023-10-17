Певица Надя Дорофеева рассказала, за что ей стыдно перед родителями. Звезда поделилась своим рассказом во время интервью на "Люкс ФМ".

"Мы всю жизнь в очень хороший отношениях, очень дружили и один единственный раз я прогуляла школу. Я слишком была хорошей девочкой и знаешь что я делала? Я дома сидела в маминой комнате, говорила по телефону и сказала: "Привет, Лида, а что там в школе было?". И вот так вот меня легко спалили", - сказала Надя Дорофеева.

Звезда добавила, что тогда мама не ругала ее. Она только ее позвала к себе и честно спросила, была ли та в школе, а когда Надя созналась, то конфликт был заглажен. Таким образом Дорофеева поняла, что никогда нельзя врать.

Также певица рассказала, что ей очень стыдно за очень старые интервью, когда у нее только начиналась карьера. Она там себя сильно бесила, так как себя сильно активно вела во время беседы. Все из-за того, что Надя очень эмоциональная и во время интервью это сказывается. После этого звезда поняла, что себя нужно успокаивать перед интервью, чтобы такого больше не происходило и теперь ей интересно, как сейчас она выглядит во время беседы с журналистами.

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