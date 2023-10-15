В воскресенье, 15 октября, стартует совершенно новый этап шоу «Голос країни» — кросс-батлы. Это новый формат полуфиналов, где отныне участники из разных команд будут сражаться между собой.

Во время эфира тренер "Голос країни" - Надя Дорофеева, Юлия Санина, Артем Пивоваров или Иван Клименко - будет бросать вызов другому тренеру, выставляя на сцену своего вокалиста, а тот будет вынужден принять решение, кого же из участников своей команды отравить на батл из соперником.

В этот раз на своей странице в Instagram тренер "Голос країни" Надя Дорофеева пожаловалась на новые жесткие правила полуфиналов, из-за которых все очень перенервничали.

"Сначала я думала, что «вокальные батлы» на прошлой неделе – это самый сложный этап "Голос країни". Спасибо Максу Барских, что поддержал и стал моим советником 🫂 Но…сегодня «кросс-батлы» с новыми, очень жесткими правилами! Ох, вы даже не представляете, какие мы все там испытывали эмоции, как все перенервничали", - написала Надя Дорофеева.

Дорофеева показала видео закулисья съемок "Голос країни" вместе с другими тренерами, участниками шоу и съемочной группой.

Добавим, победителя каждого кроссбатла будут выбирать зрители в зале - на это у них есть 30 секунд, после чего ведущие проекта Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов будут объявлять победителей. Кроме того, по правилам "кроссбатлов", в прямой эфир может пройти разное количество участников из каждой команды.

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