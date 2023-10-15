Слава Дьомін розповів про Ольгу Сумську та її чоловіка, поділившись подробицями їхнього особистого життя.

Телеведучий Слава Дьомін розповів про Ольгу Сумську та її дружину. Зірка поділився історією кохання зірок на своєму ютуб-каналі.

Як виявилося, Ольга Сумська була одружена з Євгеном Паперним, але вже почала стосунки з Віталієм Борисюком. Коли чоловік дізнався про зраду, він вдарив актрису.

"У розпал сварки Євген навіть ударив актрису. Потім він про це жартома зізнався, що після його удару Ольга довго ховала синці, а самій Сумській було явно не до сміху. За її словами Паперний міг її сильно вдарити і почалося це ще задовго до їхнього весілля", - розповів Дьомін.

Але незважаючи на побої, Ольга вийшла тоді заміж за актора. І Паперний іноді знущався з Сумської, особливо, коли був у стані алкогольного сп'яніння. Це хоч і сталося не часто, але відбувалося. Незважаючи на таку поведінку, Ольга Сумська не тримає зла на свого колишнього чоловіка.

Варто зазначити, що актриса познайомилася з Віталем Борисюком, коли той потрапив до їхнього театру. Спочатку Віталій ніяк не виявляв уваги до актриси, оскільки сам був у стосунках і хотів одружитися. Але на День Святого Валентина актор надіслав у гримерку актрисі коробку цукерок, після чого й почався роман.

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