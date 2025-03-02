Не каждая старая украинская монета ценна, коллекционеры преимущественно интересуются экземплярами, изготовленными из драгоценных металлов

Некоторые украинские монеты, независимо от номинала, могут стоить гораздо больше своей номинальной стоимости, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили на профильном ресурсе Монеты-ягодки. К примеру, 1 копейка 1992 года может стать настоящей находкой для коллекционеров и принести владельцу тысячи гривен.

Монета 1 копейка 1992 года (разновидность 1.35АА)

Стоимость: более 11 000 грн

Отличительные черты: Ступенчатая верхушка правого верхнего листа Маленькие ягоды



Монета 1 копейка 1992 года (разновидность 1.11АЭ)

Стоимость: от 4000 до 14000 грн

Отличительные черты: Округлая верхушка правого верхнего листа Большие ягоды



Политика уточняет, что, несмотря на распространенное мнение, не каждая старая украинская монета ценна . Коллекционеры преимущественно интересуются экземплярами, изготовленными из драгоценных металлов (золота, серебра) или редкими образцами.

Нумизмат Виталий Ткач объясняет: большинство обиходных монет из-за своей массовости не имеют значительной стоимости. Например, 25 копеек, выпущенных миллионными тиражами , не представляют интереса для коллекционеров.

Таким образом, если у вас есть старые украинские монеты, стоит проверить их на редкие особенности, ведь среди них может оказаться настоящее нумизматическое сокровище.

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