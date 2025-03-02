Некоторые украинские монеты, независимо от номинала, могут стоить гораздо больше своей номинальной стоимости, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили на профильном ресурсе Монеты-ягодки. К примеру, 1 копейка 1992 года может стать настоящей находкой для коллекционеров и принести владельцу тысячи гривен.
Монета 1 копейка 1992 года (разновидность 1.35АА)
- Стоимость: более 11 000 грн
- Отличительные черты:
- Ступенчатая верхушка правого верхнего листа
- Маленькие ягоды
Монета 1 копейка 1992 года (разновидность 1.11АЭ)
- Стоимость: от 4000 до 14000 грн
- Отличительные черты:
- Округлая верхушка правого верхнего листа
- Большие ягоды
Политика уточняет, что, несмотря на распространенное мнение, не каждая старая украинская монета ценна . Коллекционеры преимущественно интересуются экземплярами, изготовленными из драгоценных металлов (золота, серебра) или редкими образцами.
Нумизмат Виталий Ткач объясняет: большинство обиходных монет из-за своей массовости не имеют значительной стоимости. Например, 25 копеек, выпущенных миллионными тиражами , не представляют интереса для коллекционеров.
Таким образом, если у вас есть старые украинские монеты, стоит проверить их на редкие особенности, ведь среди них может оказаться настоящее нумизматическое сокровище.
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