В Украине в ближайшие дни прогнозируют понижение температуры и первые ночные заморозки.

Заморозки не приведут к повторным отключениям электроэнергии, поскольку энергосистема функционирует стабильно – первые ночные заморозки уже были зафиксированы.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.

В Украине в ближайшие дни прогнозируют понижение температуры и первые ночные заморозки, но отключения электричества не планируются.

Николай Колесник во время телемарафона отметил, что длительное понижение температуры может повлиять на энергетическую систему из-за повышенного потребления электроэнергии, поскольку растет потребность в дополнительном отоплении. Однако система готова справиться с этим вызовом.

На сегодняшний день уже работают девять энергоблоков атомных электростанций, что обеспечивает дополнительную мощность для покрытия растущих потребностей потребителей.

"На сегодняшний день внедрен необходимый комплекс мероприятий, к примеру, с опережением графиков проведены все технические мероприятия подготовки функционирования объектов атомной генерации", - подчеркнул замминистра.

Отопительный сезон в Украине начинается по решению местных органов власти, когда температура воздуха остается ниже +8 градусов в течение трех дней. По прогнозам синоптиков, с 14 октября ожидается понижение температуры, а в западных областях уже зафиксированы первые заморозки. Однако эти кратковременные заморозки не должны привести к возобновлению отключений электроэнергии.

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