Виноградовский районный суд Закарпатской области обязал украинца доплатить за газ около 134 тыс. грн.

Украинца обязали уплатить около 134 тысяч гривен за газ – решение было принято Виноградовским районным судом Закарпатской области.

Об этом говорится в материалах дела №299/7725/23.

Решение было принято в октябре 2024 года. Представители "Закарпатгаза" проверили газовый счетчик ответчика и выразили сомнения в наличии заводской пломбы.

Счетчик направили на экспертизу, подтвердившую, что на нем установлена ​​не заводская, а поддельная пломба. Это послужило основанием для пересчета счетов за газ.

Суд отметил, что "счетчик непригоден к эксплуатации из-за несанкционированного вмешательства". В частности, пломба учетного механизма, которая должна соответствовать заводскому образцу, была заменена. Вместо этого установлена ​​пломба, отпечаток которой не соответствует заводскому образцу, что свидетельствует о подделке. Пломба устанавливается для защиты счетчика и предотвращения неконтролируемого или несанкционированного отключения учетного механизма.

Перечисленный к уплате объем природного газа составляет 3 266,07 м³, а его стоимость, которую ответчик должен компенсировать Оператору ГРМ AT "Закарпатгаз", составляет 132 532,63 грн. Представитель ответчика отметила, что экспертиза и акт не подтвердили вмешательство в механизм счетчика, следовательно нет доказательств фальсификации показов.

Виноградовский районный суд Закарпатской области обязал украинца доплатить за газ около 134 тыс. грн. Кроме того, ответчик должен оплатить судебный сбор в размере 2 481 грн.

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