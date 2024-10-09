Диденко подчеркнула, что такое тепло для октября редкость, поэтому украинцам стоит воспользоваться случаем и провести больше времени на свежем воздухе.

9 октября, в Украине ожидается солнечная и комфортная погода , идеальная для прогулок, а в некоторых регионах температура воздуха поднимется до +25°С.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик отметила, что солнечное тепло охватит всю территорию страны.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +18…+23 °C, а на юге в некоторых местах может достигать +25 °C.

Самые низкие температуры будут наблюдаться в Сумской и Харьковской областях, где столбики термометров покажут +17…+19 °C.

Диденко подчеркнула, что такое тепло для октября редкость, поэтому украинцам стоит воспользоваться случаем и провести больше времени на свежем воздухе.

В Киеве также прогнозируют теплую погоду с температурой около +20 °C днем ​​и ярким солнцем.

Однако уже в выходные следует готовиться к резкому похолоданию.

Ранее Politeka также писала о том, что графики отключения электроэнергии введут, названа вероятная дата. Если не будет атак, то с тем, что работает в системе, мы сможем продержаться без ограничений и отключений света дольше.

Эксперт также подчеркнул, что энергосистема находится в достаточно сложном состоянии. Хотя обеспечивается необходимое потребление, резервов прочности и запаса мощности не хватает.

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