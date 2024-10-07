Якщо не буде атак, то з тим, що наразі працює в системі, ми зможемо протриматися без обмежень та відключень світла довше.

В Україні відключення електроенергії за умови відсутності масштабних ракетних атак на енергетику можуть початись пізніше, ніж прогнозувалось.

Про це розповів Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики Media Center Ukraine.

Він підкреслив, що якщо не буде атак, то з тим, що наразі працює в системі, ми зможемо протриматися без обмежень щонайменше до середини грудня. Судячи з прогнозів погоди, можливо, навіть вдасться дотягнути до середини січня. Якщо не буде екстремально великих атак, які завдадуть значної шкоди, у нас є шанс добратися до середини січня.

Експерт також підкреслив, що енергосистема перебуває в досить складному стані. Хоча наразі забезпечується необхідне споживання, резервів міцності та запасу потужності не вистачає.

"Цей сезон не такий, як інші сезону навіть під час війни. Я боюсь, що він не буде єдиним таким сезоном. Чим далі ми будемо рухатись, незалежно навіть від того, чи будуть суттєві атаки...Якщо будуть масовані атаки буде значно гірше. Запасу міцності немає, якщо будуть атаки, ми будемо страждати від більшої кількості годин без електроенергії. Але системи опалення та водопостачання та водовідведення зарезервовані достатньо, щоб працювати", – пояснив експерт.

Експерт зазначив, що, навіть якщо відключення електроенергії будуть тривалими, це не призведе до катастрофічних наслідків, і будинки не замерзнуть. Однак можуть виникнути серйозні проблеми, особливо для мешканців квартир, розташованих вище п'ятого поверху.

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