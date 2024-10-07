Если не будет атак, то с тем, что работает в системе, мы сможем продержаться без ограничений и отключений света дольше.

В Украине отключения электроэнергии при отсутствии масштабных ракетных атак на энергетику могут начаться позже, чем прогнозировалось.

Об этом рассказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики Media Center Ukraine.

Он подчеркнул, что если не будет атак, то с тем, что сейчас работает в системе, мы сможем продержаться без ограничений как минимум до середины декабря. Судя по прогнозам погоды, возможно даже удастся дотянуть до середины января. Если не будет экстремально больших атак, которые нанесут значительный ущерб, у нас есть шанс добраться до середины января.

Эксперт также подчеркнул, что энергосистема находится в достаточно сложном состоянии. Хотя обеспечивается необходимое потребление, резервов прочности и запаса мощности не хватает.

"Этот сезон не такой, как другие сезона даже во время войны. Я боюсь, что он не будет единственным таким сезоном. Чем дальше мы будем двигаться независимо даже от того, будут ли существенные атаки...Если будут массированные атаки будет значительно хуже .Запаса прочности нет, если будут атаки, мы будем страдать от большего количества часов без электроэнергии. Но системы отопления и водоснабжения и водоотведения зарезервированы достаточно, чтобы работать», – пояснил эксперт.

Эксперт отметил, что даже если отключения электроэнергии будут длительными, это не приведет к катастрофическим последствиям, и дома не замерзнут. Однако могут возникнуть серьезные проблемы, особенно для жильцов квартир, расположенных выше пятого этажа.

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