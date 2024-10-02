1 октября в западных регионах, а также Житомирской, Винницкой, Одесской и Херсонской ожидаются дожди, а в горах Карпат возможен мокрый снег.

Октябрь принесет в Украину осенние ветры и перепады температур , и уже во вторник часть территории страны накроют дожди.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

С 1 по 4 октября прогнозируется колебание атмосферного давления. 1 октября в западных регионах, а также Житомирской, Винницкой, Одесской и Херсонской ожидаются дожди, а в горах Карпат возможен мокрый снег. Ночная температура снизится до +3…+8 градусов, а днем ​​столбики термометров покажут +8…+13. На остальной Украине пока без осадков.

Температура воздуха ожидается в пределах +9…+16 градусов, днем ​​+17…+22. Наиболее удобно будет на востоке, температура поднимется до +25 градусов.

В среду и четверг (2-3 октября) осадки не прогнозируются. Синоптики предупреждают о северо-западном ветре скоростью 7-12 м/с, в Запорожской и Одесской с возможными порывами до 15-20 м/с, но к середине недели ветер утихнет.

Температура ночью будет колебаться в пределах +7…+13, днем ​​– +17…+24. На западе, а также в Житомирской и Винницкой ночи ожидается +4…+9, в день +13…+18.

В пятницу, 4 октября, существенных изменений в погоде не ожидается.

Ранее Politeka также писала о том, что зимой ожидается значительный дефицит электроэнергии — больше всего будут страдать несколько областей.