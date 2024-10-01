На півдні та сході продовжуватиме дути рвучкий вітер, але опадів не очікується.

У вівторок, 1 жовтня, погода в Україні суттєво зміниться залежно від регіонів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.

За її прогнозом, нічна температура в Україні становитиме +9...+13°С, а в західних областях позначки будуть сягати до +4...+9°С. У Карпатах температура може опуститися нижче нуля.

Вдень у східних, південних і центральних областях очікується +22...+26 °С. У північних регіонах температура варіюється: на Житомирщині - +14...+18 °С, на Київщині - +18...+20°С, на Чернігівщині - близько +22 °С, а на Сумщині стовпчики термометрів піднімуться до +24. °С.

Найнижчі показники прогнозуються на заході України, де температура коливатиметься від +9...+13°С.

"Вітер залишиться рвучким на півдні та сході, в інших випадках поступово заспокоїться", - додала Діденко.

Вона також зазначила, що істотні опади в Україні очі не очікуються.

Погода в Києві 1 жовтня

У столиці у вівторок буде сухо, з помірним вітром. Вночі температура повітря близько +10°С, вдень - +18...+20°С.

Дощі в Києві можливі 4, 5 та 6 жовтня.

Раніше Politeka також писала про те, що в першій половині місяця можливі заморозки, що є типовим для цієї пори року. Стандартна середня температура жовтня в Україні коливається в межах 6-13°C, а в Карпатах – 4-5°C.

Останні новини України:

Нагадаємо, зростання цін в Україні пришвидшилось

Як повідомляла Politeka, українцям пояснили, коли доведеться платити військовий збір

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.