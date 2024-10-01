На юге и востоке будет дуть порывистый ветер, но осадков не ожидается.

Во вторник, 1 октября, погода в Украине существенно изменится в зависимости от регионов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

По ее прогнозу, ночная температура в Украине будет составлять +9...+13°С, а в западных областях отметки будут достигать +4...+9°С. В Карпатах температура может опуститься ниже нуля.

Днем в восточных, южных и центральных областях ожидается +22...+26°С. В северных регионах температура варьируется: в Житомирской области - +14...+18 °С, в Киевской области - +18...+20 °С, в Черниговской области - около +22 °С, а в Сумской области столбики термометров поднимутся до +24 . °С.

Самые низкие показатели прогнозируются на западе Украины, где температура будет колебаться от +9...+13°С.

"Ветер останется порывистым на юге и востоке, в других случаях постепенно успокоится", - добавила Диденко.

Она также отметила, что существенные осадки в Украине не ожидаются.

Погода в Киеве 1 октября

В столице во вторник будет сухо, с умеренным ветром. Ночью температура воздуха около +10°С, днем ​​- +18...+20°С.

Дожди в Киеве возможны 4, 5 и 6 октября.

Ранее Politeka также писала о том, что в первой половине месяца возможны заморозки, что типично для этого времени года. Стандартная средняя температура октября в Украине колеблется в пределах 6-13°C, а в Карпатах – 4-5°C.

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