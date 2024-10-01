Во вторник, 1 октября, погода в Украине существенно изменится в зависимости от регионов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.
По ее прогнозу, ночная температура в Украине будет составлять +9...+13°С, а в западных областях отметки будут достигать +4...+9°С. В Карпатах температура может опуститься ниже нуля.
Днем в восточных, южных и центральных областях ожидается +22...+26°С. В северных регионах температура варьируется: в Житомирской области - +14...+18 °С, в Киевской области - +18...+20 °С, в Черниговской области - около +22 °С, а в Сумской области столбики термометров поднимутся до +24 . °С.
Самые низкие показатели прогнозируются на западе Украины, где температура будет колебаться от +9...+13°С.
"Ветер останется порывистым на юге и востоке, в других случаях постепенно успокоится", - добавила Диденко.
Она также отметила, что существенные осадки в Украине не ожидаются.
Погода в Киеве 1 октября
В столице во вторник будет сухо, с умеренным ветром. Ночью температура воздуха около +10°С, днем - +18...+20°С.
Дожди в Киеве возможны 4, 5 и 6 октября.
Ранее Politeka также писала о том, что в первой половине месяца возможны заморозки, что типично для этого времени года. Стандартная средняя температура октября в Украине колеблется в пределах 6-13°C, а в Карпатах – 4-5°C.
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