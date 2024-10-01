Енергетична система України зазнала суттєвих пошкоджень внаслідок постійних масованих атак рф - внаслідок цього взимку очікується значний дефіцит електроенергії.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомила Інна Совсун, депутатка Верховної Ради від партії "Голос" та членкиня комітету з питань енергетики та ЖКГ.

Через постійні обстріли з боку росії найбільші руйнування в енергетичній генерації спостерігаються на сході України.

"Дві великі електростанції знаходяться на заході України і наше завдання передати електрику на схід. А у випадку руйнації систем передач — дуже раптово може бути так, що генерація є, а можливості передати до Харкова немає. Або ж може бути так, що в якихось регіонах світло є ледь не цілодобово, а в деяких ні. І це саме по цій причині", — пояснила Інна Совсун.

Ситуація зі світлом в Запоріжжі також залишається складною через постійні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.

"Місцева влада може вжити мінімальних заходів, таких як встановлення турбін, які могли б забезпечити електропостачання для критичної інфраструктури. Це дійсно необхідно для Харкова, оскільки існує високий ризик, що електроенергія в Україні буде вироблятися, але її неможливо буде доставити до Харкова", — додала депутатка.

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