Тариф для населення можуть переглянути знову - "Укренерго" готує підвищення тарифу на передавання електроенергії.

"Укренерго" планує підвищити тариф на передавання електроенергії на 2025 рік, що може призвести до його зростання майже в півтора рази — до 783,71 грн за МВт*год.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Новини.Live" нардеп, перший заступник очільника комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України Олексій Кучеренко.

На думку експертів, "Укренерго" знадобиться 30 мільярдів гривень для покриття своїх витрат, і це може вимагати підвищення тарифів на електроенергію для звичайних споживачів.

Протягом останніх трьох місяців тарифи вже зросли, що призведе до додаткових доходів у розмірі 1 мільярда доларів за рік, які українці вже покривають. Окрім того, нове підвищення тарифів від "Укренерго" може скласти ще 30 мільярдів гривень. За словами народного депутата, перегляд тарифів для населення може відбутися навесні.

"До весни ніхто переглядатиме цей тариф для населення, як я розумію. Після весни ця балалайка почне знову грати і вони почнуть розповідати про ринкову вартість на електроенергію, про необхідність підняття тощо. Це неминуче", — додав Кучеренко.

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня тариф на електроенергію знизиться з 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*год, проте це зниження стосується лише однієї категорії споживачів. Зокрема, йдеться про українців, які використовують електричне опалення, зокрема мають електричні котли та відповідні проєкти.

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