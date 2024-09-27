Тариф для населения могут пересмотреть снова – "Укрэнерго" готовит повышение тарифа на передачу электроэнергии.

"Укрэнерго" планирует повысить тариф на передачу электроэнергии на 2025 год, что может привести к его росту почти в полтора раза - до 783,71 грн за МВт*ч.

Об этом заявил в эфире телеканала "Новости.Live" нардеп, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко.

По мнению экспертов, "Укрэнерго" понадобится 30 миллиардов гривен для покрытия своих расходов, и это может потребовать повышения тарифов на электроэнергию для обычных потребителей.

За последние три месяца тарифы уже выросли, что приведет к дополнительным доходам в размере 1 миллиарда долларов в год, которые украинцы уже покрывают. Кроме того, новое повышение тарифов от Укрэнерго может составить еще 30 миллиардов гривен. По словам народного депутата, пересмотр тарифов для населения может пройти весной.

"К весне никто будет пересматривать этот тариф для населения, как я понимаю. После весны эта балалайка начнет снова играть и они начнут рассказывать о рыночной стоимости на электроэнергию, о необходимости поднятия и т.д. Это неизбежно", - добавил Кучеренко.

Напомним, в Украине с 1 октября тариф на электроэнергию снизится с 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*ч, однако это понижение касается только одной категории потребителей. В частности, речь идет об украинцах, которые используют электрическое отопление, в частности, имеют электрические котлы и соответствующие проекты.

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