Зимой ожидается значительный дефицит электроэнергии — больше всего будут страдать несколько областей.

Энергетическая система Украины получила существенные повреждения в результате постоянных массированных атак рф - вследствие этого зимой ожидается значительный дефицит электроэнергии.

Об этом в интервью Новости.LIVE сообщила Инна Совсун, депутат Верховной Рады от партии "Голос" и член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.

Из-за постоянных обстрелов со стороны россии наибольшие разрушения в энергетической генерации наблюдаются на востоке Украины.

"Две большие электростанции находятся на западе Украины и наша задача передать электричество на восток. А в случае разрушения систем передач очень внезапно может быть так, что генерация есть, а возможности передать в Харьков нет. Или же может быть так, что в каких-то регионах свет едва ли не круглосуточно, а у некоторых нет. И это именно по этой причине", — пояснила Инна Совсун.

Ситуация со светом в Запорожье также остается сложной из-за постоянных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

"Местные власти могут принять минимальные меры, такие как установка турбин, которые могли бы обеспечить электроснабжение для критической инфраструктуры. Это действительно необходимо для Харькова, поскольку существует высокий риск, что электроэнергия в Украине будет производиться, но ее невозможно будет доставить в Харьков", — добавила депутат.

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