На этот раз у себя в Instagram шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился вкусный рецептом воздушных вареников.

Для приготовления нежных вареников с вишней, которые напоминают вкус детства, вам понадобятся:

Ингредиенты для теста:

200 г кефира (желательно кислого)

330-350 г муки (и немного для подпыла)

5 г соды (неполная чайная ложка) или пакетик разрыхлителя

щепотка соли

вишня (без косточек)

сахар

Приготовление:

В кефир добавьте щепотку соли и соду, быстро перемешайте. Кефир должен быть кислым, можно использовать кефир, который давно стоит в холодильнике, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.

Постепенно всыпайте муку и замешивайте тесто. Оно должно получиться очень нежным и мягким. Если тесто слишком липнет, добавьте немного больше муки. Оставьте его на 20-30 минут.

"Мастер Шеф" Ярославский добавил, далее подготовьте вишню: удалите косточки, обваляйте каждую ягоду в сахаре. Раскатайте тесто на столе, присыпанном мукой.

Вырежьте небольшие кружки из теста. На каждый кружок положите немного вишни с сахаром, тщательно защипните края, чтобы вареники не раскрылись при варке.

Вареники готовятся на пару: застелите марлей или кухонным полотенцем кастрюлю с кипящей водой и накройте миской. Варите вареники на пару около 3,5-4 минут, рассказал "Мастер Шеф" Ярославский.

После варки выложите вареники в миску и смажьте их кусочками сливочного масла. Подавайте с домашней сметаной.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.