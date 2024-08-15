Победительница второго сезона и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусные и полезные сырники с кабачками.

Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась, что вам нужно знать для приготовления легких и питательных сырников с кабачками, которые идеально подойдут на завтрак.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

350 г творога (жирностью 5−9%)

300−350 г кабачков или цукини (натертых на терке, без сока) (примерно 2−3 шт.)

1 яйцо (около 50 г)

Соль по вкусу

Укроп по вкусу

100 г муки (примерно 3 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой)

Растительное масло для жарки

Процесс приготовления:

Кабачки или цуккини натрите на крупной терке. Посыпьте их небольшим количеством соли, перемешайте и оставьте на несколько минут, советует "Мастер Шеф" Глинская.

После этого отожмите кабачки от лишней жидкости, чтобы сырники не получились водянистыми.

В глубокой миске смешайте отжатые кабачки с творогом. Добавьте яйцо, мелко нарезанный укроп, соль по вкусу и муку. Перемешивайте смесь вилкой до однородности.

"Мастер Шеф" Глинская советует, сформируйте из получившейся массы сырники, делая их немного более плоскими, чем классические, чтобы они лучше прожарились.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжаривайте сырники с обеих сторон до появления золотистой корочки.

Готовые сырники выкладывайте на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впиталось лишнее масло, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.

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