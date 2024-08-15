Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась, что вам нужно знать для приготовления легких и питательных сырников с кабачками, которые идеально подойдут на завтрак.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 350 г творога (жирностью 5−9%)
- 300−350 г кабачков или цукини (натертых на терке, без сока) (примерно 2−3 шт.)
- 1 яйцо (около 50 г)
- Соль по вкусу
- Укроп по вкусу
- 100 г муки (примерно 3 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой)
- Растительное масло для жарки
Процесс приготовления:
Кабачки или цуккини натрите на крупной терке. Посыпьте их небольшим количеством соли, перемешайте и оставьте на несколько минут, советует "Мастер Шеф" Глинская.
После этого отожмите кабачки от лишней жидкости, чтобы сырники не получились водянистыми.
В глубокой миске смешайте отжатые кабачки с творогом. Добавьте яйцо, мелко нарезанный укроп, соль по вкусу и муку. Перемешивайте смесь вилкой до однородности.
"Мастер Шеф" Глинская советует, сформируйте из получившейся массы сырники, делая их немного более плоскими, чем классические, чтобы они лучше прожарились.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжаривайте сырники с обеих сторон до появления золотистой корочки.
Готовые сырники выкладывайте на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впиталось лишнее масло, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.
Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.