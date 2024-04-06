Бывшая звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила оригинальную идею пирога, на приготовление которого вы потратите 5 минут, а остальное сделает духовка.

Победительница второго сезона и экс-судья проєкту "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилася рецептом необычного яблочного пирога без классического теста.

Технология приготовления очень нестандартная, не похожа на шарлотку или обычные пироги. Чтобы приготовить яблочный насыпной пирог, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла круглую разъемную форму диаметром 22 см и такие ингредиенты:

мука - 150 г

манная крупа - 150 г

сахар - 150 г

разрыхлитель - 8 г

соль - 1/3 ч.л.

корица или ваниль - 1 ч.л.

яблоки - 10 шт. средних (примерно 1,5 кг)

сливочное масло - 100 г

сахар коричневый тростниковый (или любой другой - будем использовать для посыпки) - 50 г

сахарная пудра - 20 г

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает сухие ингредиенты: муку, манную крупу, сахар, разрыхлитель, соль, а также ваниль или корицу. Яблоки чистим и натираем на крупной терке.

"То, что они немного поменяли цвет – не пугайтесь, не смущайтесь, ничего страшного. В любом случае при попадании в духовку они все равно, как ни крути, станут такими коричнево-золотистыми, поэтому не нужно их там сбрызгивать лимоном", – рассказала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

Дно разъемной формы застилаем пергаментом и собираем пирог, чередуя слои, делая их максимально тонкими: сухая часть, яблоки, сухая часть, яблоки - и так пока не используем все ингредиенты. Сверху натираем холодное сливочное масло и присыпаем все коричневым сахаром.

Выпекать такой пирог нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45 минут. Готовому пирогу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дает остыть в течение часа, а затем достает из формы и посыпает сахарной пудрой.

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