Некоторые из этих доплат к пенсии назначаются автоматически, а часть после личного обращения в Пенсионный фонд Украины.

Украинские пенсионеры получают выплаты на свои карты и не все знают, что имеют право на надбавки к пенсии. То есть у украинских пенсионеров есть возможность увеличить свои пенсионные выплаты за счет специальных надбавок. Некоторые из этих доплат назначаются автоматически, а часть после личного обращения в Пенсионный фонд Украины.

Пенсионеры в Украине, чьи пенсионные выплаты не превышают 10 340,35 гривен, могут получать прибавку по возрасту. Эта доплата автоматически начисляется гражданам, достигшим возраста старше 70 лет.

Размер возрастной надбавки зависит напрямую от возраста пенсионера и со временем растет:

Пенсионеры от 70 до 74 лет включают дополнительно 300 гривен.

От 75 до 79 лет включается 456 гривен.

Пенсионерам от 80 лет начисляется надбавка в размере 570 гривен.

Важно заметить, что эта надбавка не накапливается с годами, а только увеличивается с ростом возраста. К примеру, пенсионер в возрасте 76 лет получает только 456 гривен, а не сумму 300 гривен по возрасту 70-74 года плюс 456 гривен.

Пенсионеры могут получить надбавку в связи с ухудшившимся состоянием здоровья, для чего они должны подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины. Чтобы соответствовать критериям получения этой надбавки, лицо должно:

Быть старше 80 лет.

Иметь пенсию по возрасту.

Проживать самостоятельно.

Требовать ухода за посторонними лицами.

Размер этой надбавки устанавливается в размере 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, что составляет 944 гривны.

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