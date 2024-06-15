В течение следующей недели ожидаются незначительные колебания на валютном рынке, обусловленные изменением тарифов на электроэнергию. Об этом сообщил экономист Тарас Лесовой. Он также уточнил, что на доллар в Украине влияют пять вещей.

Он отметил, что во-первых, валютный рынок пройдет период адаптации к новым курсам и условиям, под которые должны адаптироваться как продавцы, так и покупатели валюты. Во-вторых, изменение тарифов на электроэнергию создаст инфляционное давление на валютном рынке, поскольку стоимость электроэнергии является значимой составляющей затрат в любом производстве.

По словам Лесового, это давление будет умеренно благодаря снижению цен на сельскохозяйственную продукцию.

Экономист также отметил, что "нестабильность с электроэнергией" повлияет на деятельность бизнеса. Специалист не исключает, что экономическое развитие несколько замедлится. По крайней мере, по его словам, правительство уже изменило прогноз роста ВВП: теперь ожидается, что экономика вырастет не на 4,5%, как планировалось ранее, а только на 3% до конца года.

По мнению Лесового, регулятор, вероятно, не отменит режим "управляемой гибкости", поэтому курсовая ситуация на рынке будет достаточно контролируемой благодаря механизму валютных интервенций. Этот механизм служит для вмешательства при чрезмерном спросе на валюту, что теоретически может привести к повышению курсовых показателей.

"Как мы и прогнозировали, похоже, что июньская девальвация гривни, если и не остановится, то по крайней мере будет малозаметной или же не вызвать излишней нервозности", — считает банкир.

Источник: Телеграф.

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