Анализируя результаты ежемесячного мониторинга цен, аналитики отметили, что в мае динамика цен на закупку и конечную реализацию рассинхронизировалась.

Украинские магазины наблюдают рост цен на свинину даже при уменьшении расходов на закупку этого продукта. На фоне этого в мае в национальных торговых сетях цена некоторых охлажденных полуфабрикатов повысилась почти на 6%.

Анализируя результаты ежемесячного мониторинга цен, аналитики отметили, что в мае динамика цен на закупку свинины и ее конечную реализацию рассинхронизировалась.

По данным ассоциации, в мае наблюдалось снижение цен на свиньи-живцы на 4,9% по сравнению с апрелем. Тем не менее, цены на охлажденные свиные полуфабрикаты выросли на 2,5%. По оценкам ассоциации, больше всего цены на мясо свиней в мае повысились для следующих видов:

ошейок – до 246,08 грн/кг (+5,8%);

бедро – до 162,8 грн/кг (+5,3%);

грудинка – до 161,1 грн/кг (+2,6%);

вырезка – до 251,3 грн/кг (+2,2%);

корейка – до 207,3 грн/кг (+2,0%);

лопатка – до 166,9 грн/кг (+0,6%).

Аналитики отметили, что больше всего выросли цены на свиные ошейки и бедро, популярные в сезон пикников. Они также отметили влияние активности покупателей на цены в этом сегменте рынка.

Как пояснили эксперты, ценовая динамика свинины в мае показала, что зависимость розничных цен от цен на живой свиней не является прямой, поскольку потребительские цены определяются разными факторами на разных этапах производственно-сбытовой цепи. Однако активность покупателей влияет на цены на свинину, что оказалось заметно на фоне уменьшения торговли после пасхальных праздников.

Источник: Свинарі України.

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