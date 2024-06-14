В этот уикенд цены на популярные овощи старого урожая на украинском рынке начали расти, цены на часть из них побили прошлогодний рекорд.

Цены на овощи для приготовления борща в Украине претерпели изменения по сравнению с прошлым годом. В мае-июне цены на старую морковь и лук в магазинах выросли, тогда как молодые овощи в этом сезоне подешевели.

Портал Минфин, регулярно анализирующий цены на продукты в супермаркетах, сообщил о наибольшем росте цен на картофель.

За последний месяц средняя цена на морковь в Украине значительно повысилась, составляя в среднем 47,93 гривны за килограмм. Это на 24,36 грн выше, чем в мае, когда цена составляла 23,57 грн за килограмм. В то же время молодая морковь подешевела. В июне средняя цена на этот овощ составляет 79,95 гривны за килограмм, что на 7,92 гривны меньше, чем в предыдущем месяце.

В текущем месяце лук репчатый продается за 32,60 грн за килограмм, что на 2,36 грн дороже, чем в мае, когда цена составляла 30,14 грн за килограмм. Молодой лук, который сейчас стоит 24,90 гривны за килограмм, в прошлом месяце был дороже - 48,26 гривны за килограмм.

Цены на старый картофель в украинских магазинах начинаются от 29,89 гривен за килограмм. Относительно молодого картофеля его цена выросла с 53,49 гривны за килограмм до 55,56 гривны за килограмм.

Напомним, сейчас цены на прошлогодний картофель в Украине в среднем уже в 3,4 раза выше, чем в тот же период в прошлом году. Многие операторы рынка считают, что цены на эту продукцию продолжат расти, поскольку в этом году процент некондиционного картофеля достаточно велик, а запасы в хозяйствах населения быстро уменьшаются.

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