Претенденты на эту денежную помощь должны отвечать одному или нескольким критериям уязвимости.

Внутренние переселенцы и пострадавшие от военных действий могут получить новую денежную помощь от международных организаций в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Харьковской областях.

Эта денежная помощь предоставляется в рамках проекта "Консорциум Реагирования", координируемого французской неправительственной организацией ACTED с финансированием от Бюро гуманитарной помощи USAID.

Лица или семьи, ранее не получавшие денежную помощь от БФ "Право на защиту", и не имеют ее от международных организаций, и соответствуют одной из следующих категорий населения, могут подать заявку:

Внутри перемещенные лица (с 24.02.2022), проживающие в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях.

Лица, пострадавшие от военных действий (с личным жильем, поврежденным или разрушенным с 24.02.2022 года в результате военных действий, или лицами, получившими ранения с 24.02.2022 года в результате обстрела или военных действий и не участниками боевых действий), проживающих в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях.

Претенденты на денежную помощь также должны отвечать одному или нескольким критериям уязвимости:

• Домохозяйство, состоящее исключительно из лиц пожилого возраста (60+).

• Домохозяйство с тремя или более детьми.

• Домохозяйство с ребенком в возрасте до 2 лет.

• Домохозяйство с беременной женщиной.

• Домохозяйство с лицом с инвалидностью I или II группы.

Сумма денежной помощи составляет 3600 гривен на человека в месяц и покрывает трехмесячный период. То есть, общая сумма денежной помощи на каждого члена семьи составляет 10 800 гривен.

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