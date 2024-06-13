Сверхурочный стаж влияет на размер пенсии и доплаты к ней, независимо от количества лет страхового стажа.

Размер пенсии может быть небольшим, даже если у человека достаточное количество страхового стажа. Однако годы стажа все равно влияют на размер пенсии и доплаты к ней.

Для выхода на пенсию необходимо иметь 25 лет страхового стажа для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый год стажа сверх этого минимума начисляется доплата в размере 1% от пенсии, но не более 1% от прожиточного минимума.

Это правило касается вышедших на пенсию до октября 2011 года. Вышедшие на пенсию позже получают компенсацию за сверхурочный стаж: для мужчин – более 35 лет, для женщин – более 30 лет.

Если человек имеет 30 лет сверхурочного стажа, а прожиточный минимум составляет 2361 гривну, то максимальная сумма компенсации за этот стаж может достигать 708 гривен, что означает доплату по 23,61 гривны за каждый год превышения стажа.

Для пенсионеров, продолжающих работать, при расчете пенсии используется предварительный размер прожиточного минимума.

Однако когда пенсионер прекращает работать, размер доплаты пересматривается с учетом обновленного прожиточного минимума. Это может привести к небольшому увеличению пенсионных выплат.

Таким образом, дополнительная выплата за сверхурочные годы стажа уже была начислена раньше, но после прекращения работы возможен ее перерасчет.

Источник: 24 Канал.

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