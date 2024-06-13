Некоторые украинцы могут претендовать на денежную помощь в размере 10 800 гривен на человека, но не более 43 200 гривен на семью.

Благотворительный фонд предоставляет новую денежную помощь части украинцев. Для получения денежной помощи внутренне перемещенным лицам, проживающим в Стрыйском районе Львовской области, следует обратиться в Стрыйскую епархию. Денежная помощь предоставляется при финансовой поддержке благотворительных организаций Caritas Österreich и NACHBAR IN NOT.

Внутри перемещенные лица, проживающие в Стрыйской епархии и отвечающие таким критериям уязвимости, могут претендовать на денежную помощь в размере 10 800 гривен на человека, но не более 43 200 гривен на семью. Критерии на денежную помощь включают:

Переселение из зоны активных боевых действий или оккупированных территорий с 24.02.2022 года. Семья, возглавляемая женщиной. Наличие несовершеннолетних детей (до 18 лет) в семье. Наличие члена семьи с инвалидностью I или II группы или ребенка с инвалидностью. Среднемесячный доход на одного члена семьи, включая социальные выплаты, не превышает 6170 гривен. У семьи есть сложные бытовые условия.

На денежную помощь могут претендовать только семьи, не получавшие денежные выплаты от какой-либо благотворительной организации в течение последних трех месяцев.

Для получения денежной помощи необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке . Более подробную информацию о выплатах можно получить по номеру: +380636260227.

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