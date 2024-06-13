Средние суммы субсидий на услуги по снабжению и распределению электроэнергии увеличатся со 106 грн. до 530 грн. в месяц.

Украинцы, не имеющие возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут обратиться за назначением жилищной субсидии. С 10 мая вступило в силу Постановление Кабинета Министров №521 от 8 мая 2024 года, в котором, в частности, предусмотрено увеличение размера субсидии и льгот в неотапливаемый сезон для отдельных категорий населения.

Эксперты из "Юридического советчика для ВПЛ" рассказали , на кого распространяются указанные изменения и как можно воспользоваться этими льготами.

Согласно указанному Постановлению, Правительство приняло решение увеличить размер льгот и субсидий на электроэнергию для потребителей, проживающих в городе Харькове и Харьковской области в течение неотапливаемого сезона 2024 года (с 1 мая 2024 г. по 30 сентября 2024 г.).

Для граждан, фактически проживающих в жилых зданиях в населенных пунктах Харьковской области, социальные нормативы используются для расчета размера льготы или субсидии по оплате услуг по снабжению и распределению электроэнергии в течение указанного периода с применением коэффициента повышения 5.

Следовательно, средние суммы субсидий на услуги по снабжению и распределению электроэнергии увеличатся со 106 грн. до 530 грн. в месяц, а льготы – с 74 грн. до 370 грн.

Необходимо отметить, что граждане Харькова и Харьковской области, которые попадают под это постановление, не нуждаются в самостоятельном обращении за пересчетом субсидий. Пенсионный фонд Украины автоматически произведет перерасчет размера субсидий и льгот для этих лиц.

Важно отметить, что жилищная субсидия или льгота предоставляется независимо от того, получает ли потребитель коммунальные услуги соответствующего поставщика, и независимо от причин, обусловливающих отсутствие этих услуг.

Последние новости Украины:

Напомним, субсидии придется вернуть - это может произойти в двух случаях.

Как писала Politeka, упрощенное заявление на субсидию, как оформить помощь быстрее.

Также Politeka сообщала, украинцам могут прекратить предоставлять субсидию.