Українці, які отримують житлові субсидії, продовжать їх одержувати незважаючи на зростання тарифів на електроенергію. Держава забезпечена необхідними коштами для цього, повідомила Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики.
Вона уточнила, що в разі підвищення тарифів субсидії будуть автоматично перераховані для всіх сімей, які їх отримують. Перерахунок відбудеться за допомогою системи Пенсійного фонду, яка володіє високотехнологічними можливостями ІТ.
Дарина Марчак також зазначила, що у разі фінансових складнощей через зростання тарифів, українці можуть розраховувати на субсидію. Для цього необхідно подати заяву до Пенсійного фонду.
"Розроблені зручні інструменти – це так звана спрощена заява на субсидію. Заходьте на сайт "Дії" або Пенсійного фонду, потім до електронного кабінету, де онлайн можна подати коротку заяву. Решту ми зробимо самі як держава. І ми призначатимемо субсидії всім, хто їх потребує", – додала вона.
В цілому, збільшення тарифів на електроенергію майже не вплине на субсидіарів, оскільки субсидія надається українцям на визначений обсяг комунальних послуг. Наприклад, це може бути 1,6 кубометра гарячої води на кожного члена сім'ї. І коли вартість одиниці послуги зростає, субсидія також збільшується, щоб компенсувати це зростання.
Джерело: Еспресо.
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