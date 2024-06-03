Розраховувати на субсидію в Україні можуть і ті, хто внаслідок підвищення тарифу відчує труднощі з оплатою рахунків.

Українці, які отримують житлові субсидії, продовжать їх одержувати незважаючи на зростання тарифів на електроенергію. Держава забезпечена необхідними коштами для цього, повідомила Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики.

Вона уточнила, що в разі підвищення тарифів субсидії будуть автоматично перераховані для всіх сімей, які їх отримують. Перерахунок відбудеться за допомогою системи Пенсійного фонду, яка володіє високотехнологічними можливостями ІТ.

Дарина Марчак також зазначила, що у разі фінансових складнощей через зростання тарифів, українці можуть розраховувати на субсидію. Для цього необхідно подати заяву до Пенсійного фонду.

"Розроблені зручні інструменти – це так звана спрощена заява на субсидію. Заходьте на сайт "Дії" або Пенсійного фонду, потім до електронного кабінету, де онлайн можна подати коротку заяву. Решту ми зробимо самі як держава. І ми призначатимемо субсидії всім, хто їх потребує", – додала вона.

В цілому, збільшення тарифів на електроенергію майже не вплине на субсидіарів, оскільки субсидія надається українцям на визначений обсяг комунальних послуг. Наприклад, це може бути 1,6 кубометра гарячої води на кожного члена сім'ї. І коли вартість одиниці послуги зростає, субсидія також збільшується, щоб компенсувати це зростання.

Джерело: Еспресо.

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