Украинцы, получающие жилищные субсидии, продолжат их получать, несмотря на рост тарифов на электроэнергию. Государство обеспечено необходимыми средствами для этого, сообщила Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики.
Она уточнила, что в случае повышения тарифов субсидии будут автоматически перечислены для всех получающих их семей. Перерасчет состоится с помощью системы Пенсионного фонда, обладающей высокотехнологичными возможностями ИТ.
Дарья Марчак также отметила, что в случае финансовых сложностей из-за роста тарифов украинцы могут рассчитывать на субсидию. Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд.
"Разработанные удобные инструменты – это так называемое упрощенное заявление на субсидию. Заходите на сайт "Действия" или Пенсионного фонда, затем в электронный кабинет, где онлайн можно подать короткое заявление. Остальное мы сделаем сами как государство. И мы будем назначать субсидии всем, кто их нуждается", – добавила она.
В целом увеличение тарифов на электроэнергию почти не повлияет на субсидиаров, поскольку субсидия предоставляется украинцам на определенный объем коммунальных услуг. К примеру, это может быть 1,6 кубометра горячей воды на каждого члена семьи. И когда стоимость единицы услуги растет, субсидия также увеличивается, чтобы компенсировать этот рост.
Источник: Эспрессо
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