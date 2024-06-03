Рассчитывать на субсидию в Украине могут и те, кто в результате повышения тарифа испытывает трудности с оплатой счетов.

Украинцы, получающие жилищные субсидии, продолжат их получать, несмотря на рост тарифов на электроэнергию. Государство обеспечено необходимыми средствами для этого, сообщила Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики.

Она уточнила, что в случае повышения тарифов субсидии будут автоматически перечислены для всех получающих их семей. Перерасчет состоится с помощью системы Пенсионного фонда, обладающей высокотехнологичными возможностями ИТ.

Дарья Марчак также отметила, что в случае финансовых сложностей из-за роста тарифов украинцы могут рассчитывать на субсидию. Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд.

"Разработанные удобные инструменты – это так называемое упрощенное заявление на субсидию. Заходите на сайт "Действия" или Пенсионного фонда, затем в электронный кабинет, где онлайн можно подать короткое заявление. Остальное мы сделаем сами как государство. И мы будем назначать субсидии всем, кто их нуждается", – добавила она.

В целом увеличение тарифов на электроэнергию почти не повлияет на субсидиаров, поскольку субсидия предоставляется украинцам на определенный объем коммунальных услуг. К примеру, это может быть 1,6 кубометра горячей воды на каждого члена семьи. И когда стоимость единицы услуги растет, субсидия также увеличивается, чтобы компенсировать этот рост.

Источник: Эспрессо

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