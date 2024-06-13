У нас есть возможность увеличить размер будущей пенсии путем добровольного согласования на увеличение пенсионного возраста. К примеру, если выйти на пенсию в возрасте 65 лет, то размер пенсии может возрасти на 30%.

По словам замминистра социальной политики Дарьи Марчак, Минсоц не намерен повышать пенсионный возраст обязательно, но важно, чтобы украинцы знали о возможности получения финансового поощрения за добровольное увеличение пенсионного возраста.

"Во-первых, это существенно увеличит вашу собственную пенсию (на 0,5% за каждый дополнительный месяц после 60 лет и 0,75% – если отсрочка более чем на 5 лет. – Ред.). К примеру, если вы получаете сегодня заработную плату на уровне средней по стране, у вас уже 35 лет стажа, то вы имеете право выйти на пенсию в 60 лет. или на 30%)", – объяснила Марчак.

Кроме того, это позволит увеличивать объем единого взноса, уплачиваемого работающими лицами в Пенсионный фонд. Это обеспечит возможность Пенсионному фонду платить более высокие пенсии тем, кто уже на пенсии. Сегодня пенсии оплачиваются для 10,5 млн. пенсионеров. Работающее поколение своими вкладами удерживает поколение родителей.

Она также пояснила, что утверждение о том, что не стоит платить единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), потому что может не быть пенсии, является лишь выдумкой. Именно потому, что некоторые граждане не платят ЕСВ или платят не в полном объеме, сегодня у Пенсионного фонда меньше средств для выплаты достойных пенсий для тех, кто работал раньше.

Источник: OBOZ.UA.

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