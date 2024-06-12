Украинцы могут хорошо заработать, продавая редкие монеты номиналом в 2 копейки, но не все из них ценятся.

Украинцы могут хорошо заработать, продавая некоторые монеты номиналом в 2 копейки. Эти монеты высоко ценятся среди коллекционеров, готовых платить за них тысячи гривен. Об этом сообщили эксперты специализированного ресурса Монеты-ягодки.

Украинцы могут хорошо заработать, продавая редкие монеты номиналом в 2 копейки. Например, монету 1994 разновидности 2 (10 к.) АА можно продать по цене от 4500 грн, как отмечают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Эту монету можно узнать по широкому канту на аверсе (лицевой стороне).

Как пояснили эксперты, при чекане аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепуткой".

Также ценятся 2 копейки 1996 разновидности 1АА, изготовленные из алюминия. Стоимость таких монет составляет 800–1000 грн. А монеты того же номинала из немагнитной стали можно продать за 1500–1700 грн.

"2 копейки 1996 года – монета, которая входила в коллекционный набор НБУ. Сначала было отчеканено около 2 тысяч экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить эти монеты в набор. После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 года встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении, - объясняют нумизматы.

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