С 1 июня НКРЭКУ повысила прайскепы, то есть максимальные цены на электроэнергию для промышленности, что повлияет на цены.

С июня средняя платежка за электроэнергию выросла до 734,4 грн по сравнению с предыдущими 448,8 грн. Экономист Олег Пендзин прогнозирует, что это повышение отразится на стоимости продуктов в магазинах.

Экономист Олег Пендзин отметил, что повышение тарифа на электроэнергию с 1 июня для бытовых потребителей не отразится на стоимости продуктов в магазинах. Однако рост цен на электроэнергию для бизнеса действительно станет толчком для повышения цен на разные товары.

Пендзин напомнил, что с 1 июня НКРЭКУ повысила прайскепы, то есть максимальные цены на электроэнергию для промышленности. При пиковых нагрузках цены выросли с 7,5 до 9 гривен за киловатт, а днем ​​– с 3 до 5,6 гривны за киловатт. Это, по словам экономиста, может повлиять на общий рост цен на продукты. Причем все – от овощей до хлебобулочных изделий.

При обсуждении ситуации с ценами на сезонные фрукты Олег Пендзин отметил, что в июне в Украине цены на килограмм клубники и черешни выросли примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"У нас ранние ягоды обычно закупаются либо из Закарпатья, либо из южных областей. Впрочем, на сегодняшний день есть большая проблема, которая связана с логистикой. Блокпосты, мобилизация и прочее приводят к тому, что транспортные средства перевозки простаивают и их некому водить ", – объяснил эксперт.

Источник: 24 Канал.

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