В одной области Украины происходят выплаты денежной помощи, предназначенной для граждан, нуждающихся в материальной поддержке. Чтобы получить денежную помощь, нужно подать заявку и соответствующие документы.

Украинские граждане, вынужденные покинуть свои места постоянного проживания из-за военных действий, сталкиваются с множеством вызовов, в частности по вопросам жилья. В целях поддержки таких людей Норвежский совет по вопросам беженцев в Украине начал проект денежной помощи для ВПЛ.

Благотворительная организация оказывает помощь, включающая покрытие расходов на аренду временного жилья и улучшение жилищных условий для ВПЛ в местах их компактного проживания. Выплаты будут производиться в течение шести месяцев. На этот счет, начиная с 3 июня, ОО "Центр Интеграции" организует консультации по получению этой денежной помощи.

Денежную помощь для оплаты жилищных услуг могут получить ВПЛ, проживающие в Ровно и отвечающие следующим условиям программы:

осуществляют аренду жилья для проживания;

проживают в местах компактного проживания ВПЛ.

Для получения подробной информации о денежной помощи и процессе оформления заявки, позвоните в ОО "Центр Интеграции" по номеру 096 745 01 00. Если у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь по следующим контактным данным: телефон: 0362 400 400 Адрес: г. Ровно, ул. Словацкого, 3а.

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