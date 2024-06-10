Мобильный оператор «Киевстар» на фоне сообщений о якобы готовящемся отключении 3G сделал новое заявление относительно ближайших планов на будущее.

В частности, абонент «Киевстар», проживающий во Львовской области, решил уточнить, когда именно его отключат от 3G.

«Когда вы планируете отключение 3G во Львовской области? Будут новые тарифы?», - уточнил пользователь мобильной связи на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

В компании разъяснили, сообщив, действительно ли на Львовщине исчезнет 3G для абонентов «Киевстар».

«В ближайшее время не планируется ни отключение 3g в вашей области, ни ввод новых тарифов. Если будут изменения, мы обязательно об этом проинформируем на сайте или в соцсетях», - сказал представитель компании.

Напомним, ранее в независимом сообществе мобильных технологий Украины MZU-Мобильная Связь Украины сообщили, что Киевстар начал рассылать SMS об отключении 3G.

Информирование о дате отключения 3G состоится заранее.

Причина отключения – дальнейшее развитие 4G-сети и внедрение новых технологий.

Пользователям смартфонов рекомендовали включить 4G/LTE, чтобы в дальнейшем пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и связью.

Также напомним, что ранее Киевстар сообщил, что будет тестировать 4G-радиочастоты в Ивано-Франковске и Каменец-Подольском. Тесты начнутся с 1 августа.

«Во время тестирования абоненты будут продолжать пользоваться звонками, SMS и другими мобильными сервисами, но вместо мобильного 3G-интернета для них станет доступным более скоростной 4G», - обещали в «Киевстар».

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