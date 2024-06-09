Внутри перемещенные проживающие в Одесской области лица могут получить денежную помощь на модернизацию жилья. Денежная помощь оказывает благотворительная организация "Каритас Одесса" в рамках проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине III" при поддержке Caritas Ukraine и UNHCR Ukraine - Агентства ООН по делам беженцев в Украине.
Благотворительный фонд оказывает денежную помощь по улучшению жилищных условий. Денежные выплаты могут быть использованы на:
- устранение утечек крыши, ремонт покрытия и герметизацию швов;
- замену старых окон и дверей на энергоэффективные;
- обновление систем отопления, включая установку современных котлов, радиаторов и систем управления отоплением;
- установка бойлеров.
Денежную помощь могут получить семьи, отвечающие следующим критериям:
- Имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) .
- Имеют необходимые документы , включая меморандум о взаимопонимании с собственником, договор аренды или письмо от собственника (если проживание бесплатно или собственником жилья является родственник).
- Не получали пособия на жилье от государства или других организаций .
- Имеют одну или несколько категорий уязвимости :
- домохозяйства с доходом ниже 6318 грн на человека в месяц;
- одинокая мать/отец или официальный опекун детей младше 18 лет;
- домохозяйства с беременной женщиной или матерью с ребенком до 3 лет;
- многодетная семья (с 3 и более детьми младше 18 лет);
- член домохозяйства имеет инвалидность или тяжелую болезнь;
- одинокий пожилой (60+) или пожилые люди, проживающие отдельно от родственников трудоспособного возраста.
Для получения денежной помощи можно зарегистрироваться: по телефону: 0800336734 (с понедельника по пятницу с 9.30 до 16:00); по ссылке.
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