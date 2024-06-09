Внутри перемещенные проживающие в Одесской области лица могут получить денежную помощь на модернизацию жилья. Денежная помощь оказывает благотворительная организация "Каритас Одесса" в рамках проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине III" при поддержке Caritas Ukraine и UNHCR Ukraine - Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

Благотворительный фонд оказывает денежную помощь по улучшению жилищных условий. Денежные выплаты могут быть использованы на:

устранение утечек крыши, ремонт покрытия и герметизацию швов;

замену старых окон и дверей на энергоэффективные;

обновление систем отопления, включая установку современных котлов, радиаторов и систем управления отоплением;

установка бойлеров.

Денежную помощь могут получить семьи, отвечающие следующим критериям:

Имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) . Имеют необходимые документы , включая меморандум о взаимопонимании с собственником, договор аренды или письмо от собственника (если проживание бесплатно или собственником жилья является родственник). Не получали пособия на жилье от государства или других организаций . Имеют одну или несколько категорий уязвимости :

домохозяйства с доходом ниже 6318 грн на человека в месяц;

одинокая мать/отец или официальный опекун детей младше 18 лет;

домохозяйства с беременной женщиной или матерью с ребенком до 3 лет;

многодетная семья (с 3 и более детьми младше 18 лет);

член домохозяйства имеет инвалидность или тяжелую болезнь;

одинокий пожилой (60+) или пожилые люди, проживающие отдельно от родственников трудоспособного возраста.

Для получения денежной помощи можно зарегистрироваться: по телефону: 0800336734 (с понедельника по пятницу с 9.30 до 16:00); по ссылке.

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