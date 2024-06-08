Эта программа составляет возможность получения денежной помощи для предприятий и физических лиц-предпринимателей, пострадавших в результате войны.

Украинские предприниматели продолжают получать денежную помощь для сохранения своих бизнесов. В настоящее время Датский совет по делам беженцев открывает прием заявок на грантовую программу для предпринимателей в четырех областях. Об этом сообщила организация на странице Facebook.

Эта программа составляет возможность получения денежной помощи для предприятий и физических лиц-предпринимателей, пострадавших в результате войны и занимающихся производством или предоставлением услуг, направленных на удовлетворение базовых потребностей населения.

Грантовая программа от Датского совета по делам беженцев предоставит денежную помощь предпринимателям и предприятиям, базирующимся в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Денежная помощь предназначена для ФЛПов и компаний, испытавших последствия войны и занимающихся производством товаров или предоставлением услуг, необходимых для удовлетворения основных потребностей населения.

Грант может использоваться для различных целей, в частности:

покупка нового оборудования;

уплата аренды помещения;

выплаты за лизинг оборудования;

другие текущие потребности компании.

Сумма поддержки составляет 5 тысяч долларов США. Также в программу входят до 5 часов бизнес-консультации (бухгалтерский учет, маркетинг, юридическая помощь). Грант можно потратить на покрытие приобретения оборудования, оплаты аренды помещения или лизинга оборудования или на другие актуальные потребности бизнеса.

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