Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился секретами приготовления самого сочного и сытного бургера.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусный огромный бургер, котрый придется по вкусу любителям мяса и сытных перекусов.

Ингредиенты:

Фарш говядины

Перец, соль – по вкусу

Булочки для бургеров

Бекон

Кетчуп

Листья салата

Синий лук

Кислый огурец

Помидор

Сыр Чедар

Приготовление:

Из говяжьего фарша сформируйте котлеты. Посолите и поперчите их по вкусу. Обжарьте котлеты на гриле по 2 минуты с каждой стороны до готовности. Вместе с котлетами обжарьте бекон до хрустящей корочки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Булочки для бургеров разрежьте пополам. Обжарьте две нижние части и одну верхнюю на гриле до золотистой корочки. Одну нижнюю и верхнюю части булочки смажьте кетчупом.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, лук, помидор и огурец нарежьте колечками. Салат помойте и оборвите листья. Сыр Чедар нарежьте ломтиками и положите на горячие котлеты, чтобы он немного расплавился.

Начните с нижней части булочки, смазанной кетчупом. Положите лист салата, котлету с расплавленным сыром, обжаренный бекон, кольца лука, помидора и огурца. Накройте средней частью булочки, снова добавьте кетчуп, затем повторите слои: салат, котлета с сыром, бекон, лук, помидор и огурец, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Завершите сборку верхней частью булочки, смазанной кетчупом.

Последние новости Украины:

Финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкуснейшего завтрака вместо каш и сырников.

Как правильно готовить жареный картофель: ресторатор раскрыл простой рецепт.

Салат из молодой капусты получится супервкусным: кулинар дала оригинальный рецепт.