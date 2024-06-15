Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусный огромный бургер, котрый придется по вкусу любителям мяса и сытных перекусов.
Ингредиенты:
- Фарш говядины
- Перец, соль – по вкусу
- Булочки для бургеров
- Бекон
- Кетчуп
- Листья салата
- Синий лук
- Кислый огурец
- Помидор
- Сыр Чедар
Приготовление:
Из говяжьего фарша сформируйте котлеты. Посолите и поперчите их по вкусу. Обжарьте котлеты на гриле по 2 минуты с каждой стороны до готовности. Вместе с котлетами обжарьте бекон до хрустящей корочки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Булочки для бургеров разрежьте пополам. Обжарьте две нижние части и одну верхнюю на гриле до золотистой корочки. Одну нижнюю и верхнюю части булочки смажьте кетчупом.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, лук, помидор и огурец нарежьте колечками. Салат помойте и оборвите листья. Сыр Чедар нарежьте ломтиками и положите на горячие котлеты, чтобы он немного расплавился.
Начните с нижней части булочки, смазанной кетчупом. Положите лист салата, котлету с расплавленным сыром, обжаренный бекон, кольца лука, помидора и огурца. Накройте средней частью булочки, снова добавьте кетчуп, затем повторите слои: салат, котлета с сыром, бекон, лук, помидор и огурец, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Завершите сборку верхней частью булочки, смазанной кетчупом.
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