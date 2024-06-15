Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как легко и просто сделать яблочный пирог с орешками, такой рецепт не требует слишком много сил и времени.

Ингредиенты:

800 г яблок

2 яйца

50 г сахара

100 г молока

30 г сливочного масла

70 г пшеничной муки

10 г ванильного сахара

0,5 ч.л. соли

1 ч.л. разрыхлителя

80 г грецких орехов

Приготовление:

Помойте яблоки, очистите их от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте яблоки тонкими слайсами, используя кухонный комбайн или вручную, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Взбейте яйца до образования мыльной пенки, затем добавьте сахар, соль и ванильный сахар. Продолжайте взбивать смесь. Растопите сливочное масло и добавьте его к яично-сахарной смеси вместе с молоком.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в отдельной миске смешайте разрыхлитель и муку. Постепенно добавляйте мучную смесь в жидкую массу, продолжая взбивать тесто.

Перелейте тесто к нарезанным яблокам и аккуратно перемешайте руками, стараясь не ломать ломтики яблок. Выложите смесь в форму для запекания и поместите её в предварительно разогретую духовку до 180−190 градусов. Выпекайте 30 минут.

Измельчите грецкие орехи скалкой или другим приспособлением. После первых 30 минут выпекания достаньте пирог из духовки, добавьте орехи и верните его в духовку еще на 20 минут, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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