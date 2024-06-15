Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как легко и просто сделать яблочный пирог с орешками, такой рецепт не требует слишком много сил и времени.
Ингредиенты:
- 800 г яблок
- 2 яйца
- 50 г сахара
- 100 г молока
- 30 г сливочного масла
- 70 г пшеничной муки
- 10 г ванильного сахара
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 80 г грецких орехов
Приготовление:
Помойте яблоки, очистите их от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте яблоки тонкими слайсами, используя кухонный комбайн или вручную, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Взбейте яйца до образования мыльной пенки, затем добавьте сахар, соль и ванильный сахар. Продолжайте взбивать смесь. Растопите сливочное масло и добавьте его к яично-сахарной смеси вместе с молоком.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в отдельной миске смешайте разрыхлитель и муку. Постепенно добавляйте мучную смесь в жидкую массу, продолжая взбивать тесто.
Перелейте тесто к нарезанным яблокам и аккуратно перемешайте руками, стараясь не ломать ломтики яблок. Выложите смесь в форму для запекания и поместите её в предварительно разогретую духовку до 180−190 градусов. Выпекайте 30 минут.
Измельчите грецкие орехи скалкой или другим приспособлением. После первых 30 минут выпекания достаньте пирог из духовки, добавьте орехи и верните его в духовку еще на 20 минут, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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