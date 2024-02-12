Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась доступным, простым и очень вкусным рецептом плова из булгура.
Для приготовления плова из булгура "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- 400 г булгура
- 250 г лука
- 300 г моркови
- 700 г филе куриного бедра
- 1 ст.л. с горкой специй к плову
- 1 ст.л. соли
- 1 ст.л. барбариса
- головка чеснока
- перец чили – по вкусу
- 40 г растительного масла
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила приготовить плов на открытом костре в котле, но так же легко он готовится и дома на плите.
Сначала чистим и нарезаем овощи: лук – мелким кубиком, а морковь – соломкой. Булгур тщательно промываем и сливаем воду. Филе куриного бедра нарезаем кусками желаемого размера, можно просто разрезать пополам.
В разогретый котел "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова наливает растительное масло и обжаривает на нем лук. Через 5 минут добавляем морковь и жарим. Когда пройдет еще 5 минут, добавляем мясо и готовим его в течение 10 минут.
После этого добавляем в котел булгур, чеснок (целую неочищенную головку), соль и специи по вкусу. "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова жарит все вместе в течение 5-8 минут, а затем заливает водой. Вода должна полностью покрывать все на 2-3 см сверху (примерно 1,5 литра).
Готовим плов из булгура, пока не выкипит вся вода. Готовый плов накрываем крышкой.
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