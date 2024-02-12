Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова продемонстрировала, что вкусный плов можно приготовить и без риса.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась доступным, простым и очень вкусным рецептом плова из булгура.

Для приготовления плова из булгура "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

400 г булгура

250 г лука

300 г моркови

700 г филе куриного бедра

1 ст.л. с горкой специй к плову

1 ст.л. соли

1 ст.л. барбариса

головка чеснока

перец чили – по вкусу

40 г растительного масла

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила приготовить плов на открытом костре в котле, но так же легко он готовится и дома на плите.

Сначала чистим и нарезаем овощи: лук – мелким кубиком, а морковь – соломкой. Булгур тщательно промываем и сливаем воду. Филе куриного бедра нарезаем кусками желаемого размера, можно просто разрезать пополам.

В разогретый котел "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова наливает растительное масло и обжаривает на нем лук. Через 5 минут добавляем морковь и жарим. Когда пройдет еще 5 минут, добавляем мясо и готовим его в течение 10 минут.

После этого добавляем в котел булгур, чеснок (целую неочищенную головку), соль и специи по вкусу. "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова жарит все вместе в течение 5-8 минут, а затем заливает водой. Вода должна полностью покрывать все на 2-3 см сверху (примерно 1,5 литра).

Готовим плов из булгура, пока не выкипит вся вода. Готовый плов накрываем крышкой.

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